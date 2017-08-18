أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 3 مدنيين بقصف جوي مجهول غربي العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 3 مدنيين بقصف جوي مجهول غربي العراق

03:08 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مقتل 3 مدنيين بقصف جوي مجهول غربي العراق

العراق - (د ب أ):
أفاد قائمقام الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق، عماد الدليمي، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة مدنيين بقصف نفذته طائرة مجهولة على منطقة عكاشات 420 كم غرب بغداد.

وقال المصدر أن"ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا اليوم بقصف جوي مجهول استهدف احد المجمعات السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش في منطقة عكاشات شمال الرطبة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة مقتل سبعة من عناصر داعش بضربة جوية نفذتها طائرة للتحالف الدولي اثناء محاولة عبورهم من قضاء القائم 500 كم غرب بغداد الى الاراضي السورية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بابا الفاتيكان حول هجوم برشلونة: العنف الاعمى "إهانة كبيرة جدا" للرب

    أخبار

  • ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جنوبي تركيا

    أخبار

  • إصابة 26 فرنسيًا في هجوم الدهس في برشلونة

    أخبار

إعلان

0d7a538eed.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة