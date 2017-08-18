مقتل 3 مدنيين بقصف جوي مجهول غربي العراق

العراق - (د ب أ):

أفاد قائمقام الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق، عماد الدليمي، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة مدنيين بقصف نفذته طائرة مجهولة على منطقة عكاشات 420 كم غرب بغداد.

وقال المصدر أن"ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا اليوم بقصف جوي مجهول استهدف احد المجمعات السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش في منطقة عكاشات شمال الرطبة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة مقتل سبعة من عناصر داعش بضربة جوية نفذتها طائرة للتحالف الدولي اثناء محاولة عبورهم من قضاء القائم 500 كم غرب بغداد الى الاراضي السورية.