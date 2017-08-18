بعد ثبوت براءته.. إلغاء قرار وقف مدير "صحة القوصية" عن العمل في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال الدكتور خالد عبدالعال، مدير الإدارة الصحية بالقوصية بأسيوط، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه تم إلغاء قرار إيقافه عن العمل الذي أصدره المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على خلفية ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بتورطه في محادثات إلكترونية خادشة للحياء مع إحدى الموظفات بالإدارة عبر تطبيق "واتس آب".

وتقدم الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، بمذكرة للمهندس ياسر الدسوقي، حول واقعة إساءة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تمس مدير الإدارة الصحية بالقوصية وإحدى الموظفات بالإدارة ما دعا محافظ أسيوط، إلى إصدار قراره بإيقاف الطرفين عن العمل وتحويلهما للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة حتى تتبين الحقيقة والتحقق من الأمر، حفاظًا على سير العمل بالإدارة الصحية.