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سقوط عاطل بـ 3 آلاف قرص مخدر في أوسيم

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مصراوي Masrawy

سقوط عاطل بـ 3 آلاف قرص مخدر في أوسيم

03:19 م الجمعة 18 أغسطس 2017

سقوط عاطل بـ 3 آلاف قرص مخدر في أوسيم

سقوط عاطل بـ 3 آلاف قرص مخدر

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بأوسيم، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل عُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن عاطلاً بصدد ترويج كمية من الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد أيوب كمال أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، والمقدم محمد أبو القاسم، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

أمام العميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر المتهم بحيازته للأقراص بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة ابيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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