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عاطل يضرم النيران في شقة بالطالبية لمنع مالكها من استلامها

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مصراوي Masrawy

عاطل يضرم النيران في شقة بالطالبية لمنع مالكها من استلامها

03:11 م الجمعة 18 أغسطس 2017

عاطل يضرم النيران في شقة بالطالبية لمنع مالكها من استلامها

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في حريق بشقة بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بعقار في شارع محي الدين مصطفى المتفرع من شارع الثلاثيني.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بشقة بالطابق الثاني، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

كشفت تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، أن الشقة ملك شخص يدعى "علي محمد"، ومستأجرة لآخر يدعى "محمد علي"، وتبين حدوث مشادة كلامية بين مستأجر الشقة ونجله "إسلام"، عاطل، 20 سنة؛ لرفضه تنفيذ حكم لصالح مالك العقار بتمكينه من الشقة، ألقى على إثرها بعض الأجهزة الكهربائية من شرفة الشقة، نتج عنها تلفيات بسيارة ملاكي متوقفة بالشارع.

ولدى محاولته صرف الأهالي المتجمعين، هددهم بأسطوانة غاز مشتعلة، مما أدى إلى اشتعال النيران بستائر غرفة النوم، وتمكن الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

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