"التجمع": رفعت السعيد وطني مخلص احتل مكانة سامية في ذاكرة اليسار

كتبت- مروة شوقي:

نعى حزب التجمع، الشعب المصري والأمة العربية فقيده الراحل الدكتور رفعت السعيد الذي وافته المنية أمس بعد تاريخ حافل احتل خلاله مكانة سامية فى ذاكرة اليسار والحركة الوطنية المصرية.

وقال الحزب في بيان اليوم: "قبل أن يكون احد أهم رموز اليسار المصري ومؤسسي حزب التجمع الوطني، كان الدكتور رفعت وطنياً مصرياً مخلصاً خاض منذ صباه كل معارك شعبنا المصري ضد الاستبداد والتخلف والفساد والظلم الاجتماعي؛ وعندما عصفت الأهوال بمصر وشعبها لم يفقد بوصلته الثورية مبشراً بحتمية انتصار الشعب ضد سلطة الإرهاب والتمييز بين المصريين باسم الدين".

وتابع البيان: "ونحن ننعي الدكتور رفعت الذى عاش فى السجون والمعتقلات من أجل الحرية والعدالة، ولم يضعف أو يستنكر، نقول لروحه نحن زملاؤك وتلاميذك وأصدقاؤك سنفتقدك مكافحاً صبوراً جريئاً شجاعاً متفائلاً، وكما وحدتنا وأنت بيننا فإن وحدتنا الحزبية ستبقى قوى وأصلب من أجل مصر وطناً لكل المصريين بدون تمييز ديني أو طائفي".

وأضاف: "سنبقى مخلصين لأفكارك ضد الإرهاب الأسود وأعداء الحرية والحياة وسنواصل موحدين الفكر والهدف ضد الظلاميين مدافعين عن الكرامة الانسانية، محطمين الاستغلال والكراهية ونكون دعاة الاستنارة والمساوة وسيبقى حزبك وتلاميذك على العهد معك، لا انحناء ولا تراجع ولا هدوء بال إلا بتحقيق ما تعاهدنا عليه." ​

وتوفي السعيد، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".