نائب وزير الزراعة تُسلم 50 مزارعًا شهادات الجودة في انتاج الأسماك

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الجمعة، إن الحكومة المصرية تدعم كافة الإجراءات الخاصة باعتماد المزارع السمكية طبقاً للنظم العالمية، للمساهمة في الحصول على منتج سمكي ذو جودة عالية للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال كلمتها، في الحفل الذي عقده المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، لتسليم شهادات الجودة في انتاج المزارع السمكية للعاملين في قطاع الاستزراع السمكي.

وأكدت محرز، أن هناك تعاون مستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الأسماك، لافتة الى انه يجرى حالياً التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال.

وأكدت أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بإنشاء وحدات بيطرية متخصصة في علوم السماك بكافة المناطق الموجود بها المزارع السمكية، فضلاً عن الاهتمام بالاعتماد الدولي لمعامل وزارة الزراعة.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن مزارعي الأسماك المصريين الذين حصلوا على شهادات "جودة الإنتاج" خلال هذا الحفل وعددهم 50 مزارع، هم باكورة هذا العمل، لافتة إلى أن ذلك الأمر يمهد إلى تطوير برنامج قومي لجودة الأسماك المستزرعة في مصر.