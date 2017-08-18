إسبانيا: 34 دولة ينتمي إليها ضحايا هجوم برشلونة من بينهم مصر
إسبانيا: 34 دولة ينتمي إليها ضحايا هجوم برشلونة من بينهم مصر
03:04 م الجمعة 18 أغسطس 2017
ارشيفيه
مدريد - (د ب أ):
أصدرت وكالة الحماية المدنية في إقليم كاتالونيا الإسباني قائمة بأسماء الـ 34 دولة التي ينتمي إليها ضحايا هجمات الدهس الأخيرة في إسبانيا من قتلى ومصابين، وهي كما يلي:
ألمانيا والجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والمغرب وكندا والصين وكولومبيا ورومانيا وفنزويلا وكوبا والإكوادور ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والفلبين وفرنسا وبريطانيا واليونان وهولندا وتايوان وهندوراس والمجر وأيرلندا وإيطاليا والكويت ومقدونيا وموريتانيا وباكستان وبيرو وجمهورية الدومينيكان وتركيا.
ولم يصدر بيان تفصيلي بأعداد القتلى والجرحى من كل دولة.
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