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بسبب حريق في الكنترول.. حبس عامل مدرسة 15 يوما بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بسبب حريق في الكنترول.. حبس عامل مدرسة 15 يوما بأسيوط

03:06 م الجمعة 18 أغسطس 2017

بسبب حريق في الكنترول.. حبس عامل مدرسة 15 يوما بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قررت نيابة مركز البداري بأسيوط، حبس عامل مدرسة النواميس الثانوية "ع. ص" 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية تعرض كنترول الدور الثاني للحريق واحتراق أوراق إجابات الطلاب.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ باحتراق أوراق كنترول الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة النواميس الثانوية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المحضر على النيابة العامة، أمرت بحبس العامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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