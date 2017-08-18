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حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية في القليوبية

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مصراوي Masrawy

حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية في القليوبية

03:03 م الجمعة 18 أغسطس 2017

حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية، بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق، حملة مكبرة للتفتيش على جميع المنشآت الصناعية للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات البيئية، ورصد المخالفات، للمرور على المصابغ الموجودة بالحي.

ورصدت الحملة بعض المخالفات، منها عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وإضافة أنشطة للعمل بدون إضافتها في الترخيص، وعدم صيانة المداخن، ما أدى إلى تهالكها وتصاعد أبخرة من مصادر أخرى غير المداخن.

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مصراوي Masrawy

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