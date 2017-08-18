القبض على عاطل بحيازته بندقيتين و10 كيلو بانجو في أسوان
القبض على عاطل بحيازته بندقيتين و10 كيلو بانجو في أسوان
03:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017
أرشيفية لمركز شرطة نصر النوبة
أسوان - إيهاب عمران:
ألقت حملة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة، بمحافظة أسوان، القبض على المدعو "حسن ناصر" سن 18 عامًا، عاطل ومقيم دائرة مركز نصر النوبة، وبحيازته قطعتي سلاح ناري، و7 طلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 10 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 250 جرامًا.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1146/2017) إداري مركز شرطة نصر النوبة.
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