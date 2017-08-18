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ضبط 50 ألف لتر بنزين وسولار و11إسطوانة بوتاجاز قبل محاولة بيعها في السوق السوداء

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مصراوي Masrawy

ضبط 50 ألف لتر بنزين وسولار و11إسطوانة بوتاجاز قبل محاولة بيعها في السوق السوداء

03:01 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط 50 ألف لتر بنزين وسولار و11إسطوانة بوتاجاز قبل محاولة بيعها في السوق السوداء

ارشيفيه

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط ١٧ قضية مواد بترولية بمضبوطات نحو ٥٠ ألف لتر بنزين وسولار ، و١١ إسطوانة بوتاجاز ، و١١٦ قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات ١٣ طنا ، و١٨ قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط ٥١٧ قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط ٧٤ قضية في مجال الغش التجاري، وضبط ٣٦ قضية في مجال اللحوم والطيور، و ٣٢ قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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