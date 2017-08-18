10 أجوبة تكشف كواليس الميركاتو.. وسر تفضيل وكلاء اللاعبين «واتساب»

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يشهد سوق الانتقالات الصيفية الجارية، تنافسًا شرسًا بين العديد من الأندية على أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة، وفي ضوء ذلك نستعرض لكم في السطور التالية كواليس الميركاتو، ولماذا يفضل وكلاء اللاعبين واتساب.. وهل تسترد الأندية قيمة الصفقة من مبيعات القمصان؟.. وفقًا للمحامي الرياضي «جيك كوهين»:

1- كيف تتِم صفقة الانتقال؟

- عادةً، هُناك 3 أشياء مُهمة تحدُث لإتمام صفقة انتقال:

1- مفاوضات بين النادي البائع والمشتري حول قيمة الصفقة.

2- مفاوضات بين المُشتري ووكيل أعمال اللاعب حول الشروط الشخصيّة للاعب.

3- مفاوضات بين الُمشتري ووكيل أعمال اللاعب حول عمولة وكيل الأعمال.

وفقًا للحقائِق المُعتمَد عليها، على النادي البائِع إعطاء الإذن للنادي المُشتري للحديث مع اللاعب قبل حدوث أي صفقة، ولكن ما يحدُث حاليًا، يتِم فيها تعيين وسيط ليُنسّق بين النادي واللاعب قبل أن يتِم إعطاء الإذن من النادي البائع.

ولكن ذلك الطريق يُعتبر غير مضمون، إذ أنه قد يتِم اتهامك بأنك تعمل بطريقة غير قانونيّة كما حدث مع فيرجل فان ديك (مدافع ساوثهامتون) وليفربول سابقًا هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

2- كيف يتِم التواصل قبل إتمام صفقة؟

مُعظم المفاوضات تتِم من خلال برنامج الـWhatsApp، إذ يُفضّله معظم وكلاء الأعمال ومسؤولي الأندية، لعدّة أسباب، ضمنها: الهاتف دائمًا في يدك، أسهل من الـE-Mail، يوجد خاصية محادثات المجموعة، كما أن هناك أيضًا علامة الرسالة المقروءة وغير المقروءة، ويُمكنك إرسال أي رسالة لأي مدينة في العالم.

بالإضافة لسهولة التواصل، فمثلًا: مدير رياضي انتقل لنادٍ آخر، بمدينة أخرى، حصل على مكتب جديد، رقم مكتب جديد ولكن رقم الـWhatsApp لا زال يعمل.

3- هل يُمكن لشخصٍ ما تمثيل عدّة أطرافٍ في الصفقة؟

- نعم.. على سبيل المثال: رايولا في صفقة لوكاكو يُمثّل نفسه كوكيل أعمال، ويُمثّل موكّله في الصفقة ويُمثّل مانشستر يونايتد في مفاوضاته مع إيفرتون.

إذ أنه قد اتفق مع النادي المُشتري على تمثيله في المفاوضات مع النادي البائع، لذلك تمثيل الشخص لأكثر من طرف أمر قانوني 100% بل وإنما هو أمر شائع في الصفقات.

4- لماذا تُعلن بعض الفرق عن الصفقات قبل بدء سوق الانتقالات؟

- انتقال اللاعب لفريقٍ ما يتِم بشكل رسمي فقط بعد 1 يوليو، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق على الصفقة يجِب أن يكون بعد 1 يوليو، مثلما حدث مع برناردو سيلفا عندما أعلن مانشستر سيتي ضمه من موناكو الفرنسي قبل فتح باب الانتقالات.

5- هل تستطيع الفرق استرجاع أموال انتقال اللاعب من خلال بيع القمصان؟

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- على كثرة ذكر أن النادي يستطيع استرجاع أموال الصفقة من خلال بيع قمصان اللاعب إلّا أن ذلك أمر غير صحيح، فالصفقات التي تبرم بين شركةٍ ما ونادٍ ما ليست صفقة رعاية تقليديّة وإنما هي صفقة ترخيص من النادي للشركة، مما تُتيح للشركة المُصنّعة باستخدام علامة النادي التجاريّة لبيع منتجات الشركة.

والأندية ستحصُل على أموال مُقابِل ذلك، وعلى سبيل المثال: مانشستر يونايتد يحصُل على 75 مليون جنيه إسترليني سنويًا من شركة أديداس الألمانية.

وبعد ذلك الأندية تحصُل على 10-15% من مجموع ربح الشركات من القمصان المُباعة، والشركات لا تدفع للأندية تلك المبالغ فقط ليجعلوا هناك مكانًا لشعار الشركة الصغير في القميص وإنما هم يضعون استثمارهم في قميص النادي، فمثلا مدير أديداس (هربرت هاينر) يعتقِد أنهم على مدى 10 سنوات، سيدفعون لمانشستر يونايتد نحو 750 مليون جنيه إسترليني، ليربحون 1.5 مليار جنيه إسترليني.

6- إذن لماذا لا يبيع النادي قمصانه بنفسه ويحصُل على 100% من أرباح القمصان؟

- الاجابة بسيطة: لأنهم عبارة عن نادي كرة قدم وليس مُصدّرا للقمصان، والأندية ليست لديها جودة تسويق عالميّة للسلع مثل تلك الشركات، جودة الشحن أو القدرة على مئات الآلاف أو حتى الملايين سنويًا.

حتى أكبر الأندية في العالم تبدو أرباحها صغيرة مقارنةً بنايكي وأديداس، فنايكي ربحت 7 مليار جنيه إسترليني فقط خلال ثلاثة أشهر فقط وهم مارس وأبريل ومايو لعام 2017.

7- هل صافي الإنفاق هو ما يهُم الأندية؟

- لا.. لا يوجد أي ناد يأخذ صافي الإنفاق بعين الاعتبار حين يسعى لعمل صفقةٍ ما، هناك شيء يخفى عن كثير من المتابعين، إذ أن الفرق تنفق على الراتب والتعويضات (للإصابات الخطيرة مثلًا) أكثر من قيمة الصفقة نفسها، بالإضافة إلى أن قيمة الصفقة تُسجّل لدى الأندية، البريميرليج والاتحاد الأوروبي على مدّة العقد.

فعلى سبيل المثال: لاعب ينتقِل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني ويُوقّع على عقد لمدّة 5 سنوات، القيمة ستُسجّل على أنها 8 ملايين جنيه إسترليني سنويًا بدلآ من 40 مليونا هذه السنة.

لاكازيت مثلًا انتقل لأرسنال مُقابِل 53 مليون جنيه إسترليني، بالنسبة لأرسنال وليون والبريميرليج والاتحاد الأوروبي، أرسنال يدفع 10.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا لخمس سنوات، ولكن بعض الأندية القادرة على دفع قيمة الصفقة بشكل فوري؛ يفعلونها عادةً لإفادة النادي البائع.

8- لماذا الصفقات التبادلية نادرة في كرة القدم؟

- لأن اللاعب الثاني سيأتي بمفاوضات على قيمة اللاعب بين الناديين، شروطه الشخصيّة وعمولة وكيله، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين بالمغادرة.

9- هل يستطيع النادي إعارة من يريد؟

- لا.. الإعارة لا تتم إلا إذا وافق اللاعب عليها، وإذا لم يُوافق، الصفقة لن تتم، ولا يُمكن إجباره على ذلك.

10- كيف يعمل الشرط الجزائي في العقد؟

- أحيانًا تكون هُناك أخبار عن أن ناديا معيّنا سيدفع الشرط الجزائي للاعب في فريق آخر ولكن هذا لا يعني أن انتقاله أمر حتمي، فهناك نوعان من الشروط الجزائية: النوع الأول يوضع لمنع فرق معيّنة من ضم اللاعب، مثلًا كما تفعل بعض الأندية البرتغاليّة إذ أنها تضاعف سعر الشرط الجزائي للأندية البرتغاليّة مقارنةً بباقي فرق العالم، بينما النوع الثاني ليس له معنى حقيقي وإنما يوضع ليكون على نادي اللاعب الحالي خوض مفاوضات جديّة في حال إراد اللاعب المغادرة.