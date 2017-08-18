مطار الأقصر ينهي استعداداته لنقل الحجيج إلى الأراضي المقدسة

الأقصر – محمد محروس:

استعدت سلطات مطار الأقصر الدولي، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وأنهى المطار كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج، مشيرًا إلى إنشاء مخيم انتظار لاستقبال الحجاج بالقرب من بوابة السفر، وتزويده بأجهزة التكييف والمياه الباردة والمثلجات وزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات للإسراع بإنهاء الإجراءات.

وشملت الإجراءات أيضًا إقامة سرادق لاستقبال المودعين أمام المطار إلى جانب وضع لوحات إرشادية بمختلف أنحاء المطار، وتنظيم موقف انتظار السيارات إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية.