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ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من السعودية

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مصراوي Masrawy

ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من

02:31 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من السعودية

استقبال 5 آلاف طن بوتاجاز

جنوب سيناء - داليا منير:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات، يستعد اليوم الجمعة، لاستقبال السفينة "جازبرايد" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، كما يستقبل ميناء "بورتوفيق" السفينة "الفيروز" على متنها 250 سيارة قادمة من جدة السعودية.

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي القاهرة، وعمان، ومسرة على متنهم 417 راكبًا، كما تغادر ثلاث سفن وهي "أمانة"، و"إلنوي إكسبريس"، و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 1157 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ETO FBIT FIRE وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والعبارة أمانة وعلى متنها 293 راكبًا و29 شاحنة بضائع و22 سيارة، ومغادرة العبارة "القاهرة" وعلى متنها 1149 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و6 شاحنات و88 سيارة.

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