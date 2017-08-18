القبض على صاحبة مخبز استولت على 300 جوال دقيق في كفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن حملة تموينية تابعة لإدارة تموين مركز بيلا، تحت إشراف رشدي مرزوق مدير الإدارة، ضبطت صاحبة مخبز بناحية قرية حازق التابعة لمركز بيلا، لاستيلائها على 300 جوال دقيق دون وجه حق.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن وكيل الوزارة المحاسب عماد حبيب، تلقى تقريرًا من إدارة تموين مركز بيلا، يتضمن استيلاء "فاطمة ر.إ"، صاحبة مخبز بقرية حازق، على أجولة الدقيق المذكورة، وجاري تحصيل فروق الأسعار منها، بمبلغ 79 ألف و500 جنيه، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار الهابط إلى أن الحملة التموينية بإدارة تموين مركز بيلا، حررت 14 محضرًا، خلال حملتها، ضد عدد من المخالفين، تضمنت ما بين بيع سلع بأزيد من سعرها، وعرض لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن أسعار السولار والبنزين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والأدلاء ببيانات خاطئة في بيع الحديد والأسمنت، وعدم تواجد المدير المسئول بأحد المخابز.