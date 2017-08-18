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روسيا تعلن تعزيز وجودها العسكري في آسيا الوسطى

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مصراوي Masrawy

روسيا تعلن تعزيز وجودها العسكري في آسيا الوسطى

02:47 م الجمعة 18 أغسطس 2017

روسيا تعلن تعزيز وجودها العسكري في آسيا الوسطى

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن بلاده تعزز وجودها العسكري في آسيا الوسطى حيث يبقى الوضع غير مستقر بسبب النزاع القائم في أفغانستان.

وقال شويجو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "الوضع في آسيا الوسطى يبقى غير مستقر، ويستمر النزاع المسلح في أفغانستان بين القوات الحكومية، ومسلحي "طالبان" و"داعش"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.

وأضاف الوزير: "قيادة الدائرة العسكرية الوسطى تولي اهتماما خاصا لتنفيذ الخطط المشتركة مع القوات المسلحة لدول آسيا الوسطى ما يساهم في تعزيز مواقع روسيا في هذه المنطقة".

وأشار شويجو إلى أن الاتجاه الإستراتيجي لأسيا الوسطى يقع في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية المركزية، وهواليوم من أهم الاتجاهات.

وأوضح شويجو، أنه في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية في يوليو، ولأول مرة بالمشاركة مع عسكريين من طاجيكستان تم إجراء تدريبات إطلاق النار وتوجيه النار باستخدام أنظمة أطلاق الصواريخ المتعددة "أورجان" ومجمعات الصواريخ التشغيلية التكتيكية "إسكنأم".

وتابع شويجو، أن القدرات القتالية للدائرة العسكرية الشرقية تعززت بنسبة 10% نتيجة تحديث وحدات الصواريخ بمنظومات "باستيون" و"إسكندر — ام".

وذكر شويجو: "تستمر أعمال إعادة تسليح وحدات الصواريخ بمنظومات "اسكندر —ام" و"باستيون"، ونتيجة لتنفيذ هذه الإجراءات تعززت القدرات القتالية للدائرة العسكرية الشرقية بنسبة أكثر من 10 بالمئة".

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