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وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى برشلونة للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى برشلونة للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي

02:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى برشلونة للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

ألمانيا - (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم الجمعة إلى مدينة برشلونة الإسبانية بعد أقل من 24 ساعة من هجوم الدهس الإرهابي الذي شهدته المدينة.

وذكرت مصادر مقربة من الوزير أنه يريد مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان تفقد الأوضاع وإبداء التضامن مع ضحايا هجوم برشلونة والهجوم الثاني الذي وقع في بلدة كامبريلس الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن هجوم برشلونة أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو مئة آخرين، بينما أسفر هجوم كامبريلس عن مقتل امرأة تأثرا بإصابتها، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية فإن هناك 13 ألمانيا بين المصابين.

كما أعلنت الخارجية الفرنسية عن إصابة 26 فرنسيا.

وألغى جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فعاليتين انتخابيتين من أجل هذه الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

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