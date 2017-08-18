وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى برشلونة للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي
وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى برشلونة للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي
02:39 م الجمعة 18 أغسطس 2017
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل
ألمانيا - (د ب أ):
يتوجه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم الجمعة إلى مدينة برشلونة الإسبانية بعد أقل من 24 ساعة من هجوم الدهس الإرهابي الذي شهدته المدينة.
وذكرت مصادر مقربة من الوزير أنه يريد مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان تفقد الأوضاع وإبداء التضامن مع ضحايا هجوم برشلونة والهجوم الثاني الذي وقع في بلدة كامبريلس الإسبانية.
تجدر الإشارة إلى أن هجوم برشلونة أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو مئة آخرين، بينما أسفر هجوم كامبريلس عن مقتل امرأة تأثرا بإصابتها، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وبحسب بيانات الخارجية الألمانية فإن هناك 13 ألمانيا بين المصابين.
كما أعلنت الخارجية الفرنسية عن إصابة 26 فرنسيا.
وألغى جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فعاليتين انتخابيتين من أجل هذه الزيارة.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.
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