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محاكمة متهمي "خلية المتفجرات" أمام القضاء.. غدًا

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مصراوي Masrawy

محاكمة متهمي "خلية المتفجرات" أمام القضاء.. غدًا

02:51 م الجمعة 18 أغسطس 2017

المستشار شرين فهمي

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شرين فهمي، غد السبت، محاكمة المتهمين عمرو عيد و محمد أنور، المعاد إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة بـ"خلية المتفجرات".

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

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