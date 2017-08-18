ضبط حداد بتهمة تصنيع أسلحة نارية وبيعها للعناصر الإجرامية بالبساتين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمنية القاهرة، اليوم الجمعة، صاحب ورشة حدادة اتخذها وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للعناصر الإجرامية بمنطقة البساتين.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها أن "إكرامي.م"، 35 سنة، صاحب ورشة حدادة، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة"، يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها مُتخذًا من الورشة بمنطقة فايدة كامل، مكانًا لنشاطه الإجرامي.

أكدت التحريات صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها، وبالتفتيش تم ضبط 4 أسلحة "فرد خرطوش"، عيار 12 مم، و5 طلقات خرطوش عيار 12 مم، و 10 مواسير حديدية، و 10 مقابض خشبية، و 11 إبرة ضرب نار، وعدد 2 منجلة حديدية.

كما ضُبط، منشار كهربائي لقطع الحديد، وآخر لقطع الخشب، و2 شنيور، وعدد 2 صاروخ، ومثقاب حدادي، وماكينة لحام، و2 موتور كهربائي لربط المسامير، 2 جاكوش، و 3 مفك، و 2 زرادية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.