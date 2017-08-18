السبت.. محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا"

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غد السبت، محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم "داعش ليبيا".

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.