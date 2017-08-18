العثور على جثة شاب مقتولاً بـ"مقابر البدرشين"
العثور على جثة شاب مقتولاً بـ"مقابر البدرشين"
02:44 م الجمعة 18 أغسطس 2017
ارشيفيه
كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتولاً بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة بمنطقة المقابر.
وكشفت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، وبها آثار طعنات بمنطقة الصدر.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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