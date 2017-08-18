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مطاردة مُثيرة تنتهي بضبط لص سرق 472 ألف جنيه من سيارة مهندس بالشروق

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مصراوي Masrawy

مطاردة مُثيرة تنتهي بضبط لص سرق 472 ألف جنيه من سيارة مهندس بالشروق

02:41 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مطاردة مُثيرة تنتهي بضبط لص سرق 472 ألف جنيه من سيارة مهندس بالشروق

ارشيفيه

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت دورية أمنية بمنطقة الشروق، اليوم الجمعة، في ضبط لص سرق 472 ألف جنيه من داخل سيارة مهندس بشركة الكهرباء.

بدأت أحداث الواقعة حال قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق، بالمرو أمام الجامعة البريطانية، فتنامى لمسامعهم صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تم التقابل مع محمود أحمد، 48 سنة، محاسب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث أفاد بمشاهدته لشخص يقوم بكسر زجاج سيارته الملاكي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 472 ألف جنيه وفر هاربا.

طاردت على الفور قوة أمنية من مباحث القسم، المتهم، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه يدعى، "محمود.ن"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالسرقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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