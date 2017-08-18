«ديسابر» يستقر على قيد 21 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى الأولى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقر النادى الإسماعيلى بقيادة مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، على 21 لاعبًا يتجه لقيدهم فى قائمته الأولى للموسم الكروى 2017 - 2018 والتى تضم اللاعبين القدامى بالفريق.

وجاء الـ21 لاعبًا كما يلي:

- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدى.

- خط الدفاع: باهر المحمدى - محمد أبو المجد - بهاء مجدى - محمد عادل جمعة - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمود متولى.

شاهد أيضا

- خط الوسط: حسنى عبد ربة - محمد فتحى - عماد حمدى - نادر رمضان - عمر الوحش - إسلام عبد النعيم - إبراهيم حسن -عمرو عبد الفتاح عمورى - أحمد جمال - كريم بامبو.

- خط الهجوم: كالديرون - شكرى نجيب.

كما تم وضع خمسه من اللاعبين فى قائمه منفصله وهم: «سامح عبد الفضيل -سعد حسنى - محمود حمد - احمد الصعيدى - توريك جبرين».

يذكر أن لوائح اتحاد الكرة تنص على امكانية وضع قائمة منفصله تضم عددًا من اللاعبين لضمان حقوق النادى فى هؤلاء اللاعبين وامكانية تسويقهم.