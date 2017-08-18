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«ديسابر» يستقر على قيد 21 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى الأولى

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«ديسابر» يستقر على قيد 21 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى الأولى «ديسابر» يستقر على قيد 21 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى الأولى

التحرير

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استقر النادى الإسماعيلى بقيادة مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، على 21 لاعبًا يتجه لقيدهم فى قائمته الأولى للموسم الكروى 2017 - 2018 والتى تضم اللاعبين القدامى بالفريق.

وجاء الـ21 لاعبًا كما يلي:

- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدى.

- خط الدفاع: باهر المحمدى - محمد أبو المجد - بهاء مجدى - محمد عادل جمعة - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمود متولى.

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- خط الوسط: حسنى عبد ربة - محمد فتحى - عماد حمدى - نادر رمضان - عمر الوحش - إسلام عبد النعيم - إبراهيم حسن -عمرو عبد الفتاح عمورى - أحمد جمال - كريم بامبو.

- خط الهجوم: كالديرون - شكرى نجيب.

كما تم وضع خمسه من اللاعبين فى قائمه منفصله وهم: «سامح عبد الفضيل -سعد حسنى - محمود حمد - احمد الصعيدى - توريك جبرين».

يذكر أن لوائح اتحاد الكرة تنص على امكانية وضع قائمة منفصله تضم عددًا من اللاعبين لضمان حقوق النادى فى هؤلاء اللاعبين وامكانية تسويقهم.

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التحرير

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