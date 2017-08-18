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ضحايا برشلونة وكامبريلس من 34 دولة مختلفة

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مصراوي Masrawy

ضحايا برشلونة وكامبريلس من 34 دولة مختلفة

02:37 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ضحايا برشلونة وكامبريلس من 34 دولة مختلفة

ارشيفيه

مدريد - (د ب أ):

ذكر جهاز الطوارئ في إقليم كتالونيا الأسباني أن الأشخاص، الذين سقطوا مابين قتيل وجريح جراء الهجومين الإرهابيين في برشلونة وكامبريلس بإسبانيا، من 34 دولة مختلفة.

وأضافت السلطات أن العدد مبدئي، بدون تقديم تفاصيل عن عدد ضحايا كل دولة بعينها.

كانت أجهزة الطوارئ الاسبانية اعلنت ، اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في اسبانيا ارتفعت إلى 14 شخصا، بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم الدهس في مدينة كامبريلس.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن ذلك.

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