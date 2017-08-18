بابا الفاتيكان حول هجوم برشلونة: العنف الاعمى "إهانة كبيرة جدا" للرب

الفاتيكان - (د ب أ):

ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس في أعقاب الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في اسبانيا وأوديا بحياة 14 شخصا ان قتل البشر دون تمييز يمثل "إهانة كبيرة جدا للرب".

وقال الفاتيكان "يدين الحبر الأعظم مجددا العنف الاعمى الذي يمثل إهانة كبيرة جدا للرب .. ونواصل صلواتنا لكي يساعدنا على العمل بإصرار من أجل السلام والانسجام في العالم".

ونقلت الرسالة في برقية تعزية لرئيس أساقفة برشلونة الكاردينال خوان خوسيه أوميلا.

وفي بيان سابق، قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتابع الاحداث "بقلق بالغ" ويصلي من أجل الضحايا.