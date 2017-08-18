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القبض على مشتبه به رابع على خلفية هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

القبض على مشتبه به رابع على خلفية هجوم برشلونة

02:36 م الجمعة 18 أغسطس 2017

القبض على مشتبه به رابع على خلفية هجوم برشلونة

هجوم برشلونة

برشلونة - (د ب أ):
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مشتبه به رابع على خلفية هجوم الدهس الإرهابي في برشلونة، حسبما أعلنت السلطات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأسفر هجوم برشلونة عن مقتل 14 شخصًا وإصابة نحو مئة آخرين، بينما أسفر هجوم كامبريلس عن مقتل امرأة تأثرا بإصابتها، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية فإن هناك 13 ألمانيا بين المصابين، كما أعلنت الخارجية الفرنسية عن إصابة 26 فرنسيا.

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