الصليب الأحمر: تضرر 16 مليون شخص جراء الفيضانات بجنوب آسيا

نيودلهي - (د ب أ):

حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولية اليوم الجمعة من أن أكثر من 16 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات الناجمة عن الرياح الموسمية في نيبال وبنجلاديش والهند، مما يعرض عددا ضخما من البشر لأخطار المرض والجوع والموت.

وقال مارتن فولر نائب المدير الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن الفيضانات اجتاحت ثلث مساحة كل من بنجلاديش ونيبال.

وذكر فولر أن: "هذا الوضع يتحول بسرعة إلى أحد أخطر الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ سنوات عديدة، وهناك حاجة عاجلة إلى الوفاء بالاحتياجات المتزايدة لملايين البشر الذين تضرروا بسبب الفيضانات المدمرة".

وأضاف فولر: "يعاني ملايين الأشخاص في نيبال وبنجلاديش والهند من نقص حاد في الغذاء ومن أمراض تسببت بها مياه الفيضانات الملوثة".

وبحسب مسؤولين، توفي أكثر من 400 شخص في الدول الثلاثة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت في الهند 239 حالة وفاة، وفي نيبال 128 حالة وفاة و39 حالة وفاة في بنجلاديش.

وذكرت المنظمة الإغاثية أن منسوب الفيضان وصل إلى مستوى قياسي بالفعل في بنجلاديش. وتخطى منسوب الفيضانات في الأنهار الكبرى مثل نهر جامونا المنسوب الذي وصلت له في 1988، وهو العام الذي شهدت فيه البلاد الفيضان الذي أزهق أكبر عدد من الارواحعلى الإطلاق.

وقال فولر: "اجتاح الفيضان أكثر من ثلث بنجلاديش ونيبال ونخشى أن تسوء الأزمة الإنسانية خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي نيبال، ظلت مناطق عديدة معزولة في أعقاب الفيضانات الانهيارات الأرضية الأكثر تدميرا التي وقعت في 11 و12 من أغسطس الجاري.