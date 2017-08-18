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الجزائر أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي والناتو

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مصراوي Masrawy

الجزائر أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي والناتو

02:28 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الجزائر أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي والناتو

ارشيفيه

برلين - (د ب أ):ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الجزائر كانت أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في النصف الأول من العام الجاري.وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه اليوم الجمعة أن نحو 57% من صادرات الأسلحة الألمانية ذهبت في النصف الأول من 2017 إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو.وبحسب البيانات، بلغت قيمة الأسلحة التي استوردتها الجزائر من ألمانيا في النصف الأول من هذا العام 025ر1 مليار يورو.كما جاءت الإمارات والسعودية ضمن أكبر عشرة دول مستوردة للأسلحة الألمانية، بقيمة 189 مليون يورو للأولى، و99 مليون يورو للثانية.تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية تشاركان في حرب اليمن.وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الألمانية صادقت بوجه عام في النصف الأول من العام الجاري على تصدير أسلحة بقيمة 5ر3 مليار يورو.

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