بي بي سي: مصريون وكويتيون وجزائريون ومغربيون بين ضحايا هجمات برشلونة

القاهرة - (مصراوي):

قالت خدمات الطوارئ في إقليم كاتالونيا، إن القتلى والمصابين في هجمات برشلونة ينتمون إلى 34 جنسية بناء على تقييم أولي.

ونشرت خدمات الطوارئ جنسيات الأشخاص الذين تأثروا بالهجمات ومن بينهم مغاربة وجزائريون وكويتيون ومصريون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي وقت سابق قالت حكومة الإقليم إن الضحايا يتبعون 24 جنسية، من أيرلندا والفلبين والجزائر وكندا وألمانيا وفرنسا والصين وباكستان وهونج كونج.

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا. ونشرت وسائل الإعلام الإسبانية أسماء ضحايا حادث الدهس الذى أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وأن فرانشيسكو لوبيز رودريجز هو اسم أول ضحايا هجمات برشلونة.

وذكرت وسائل الإعلام - طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن رودريجز يبلغ من العمر 60 عاما وهو كندي الجنسية ، وأن زوجته أصيبت بجروح خطيرة وقتل ابنها ايضا في الحادث.

وأشارت إلى أن عدد العمليات التي قامت بها السلطات الإسبانية ضد الإرهابيين قد ارتفعت منذ أن أعلنت عن رفع مستوى التحذير من هجوم إرهابي من أربعة إلى خمسة في يونيو عام 2015 ، موضحة أن المستوى الخامس من التحذير يعنى أن خطر وقوع هجوم إرهابي يعد مرتفعًا.