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"دي قرصة ودن".. جملة كشفت لغز السطو على محل ملابس بالطالبية

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مصراوي Masrawy

"دي قرصة ودن".. جملة كشفت لغز السطو على محل ملابس بالطالبية

02:27 م الجمعة 18 أغسطس 2017

صورة تعبيرية

كتب - محمد شعبان:نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف حقيقة بلاغ السطو على محل ملابس بالطالبية، الذي تبين عدم صحته.في وقت سابق، تقدم "محمود م."، 24 سنة، مساعد مدير محل ملابس حريمي، و"محمد م."، مدير مخازن، ببلاغ أنهما أثناء تواجدهما بالمحل، فوجئا بدخول 4 أشخاص، أحدهم ملثم بحوزته طبنجة، استولوا على 42 ألف جنيه، وأثناء خروجهم تلفظ الملثم بعبارة (دي قرصة ودن والحاج "ه. غ" مش هيسيب حقه)، وفروا هاربين.وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، لجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة.وكشفت جهود الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، عدم صحة البلاغ، وأن مالك المحل "وائل أ."، مدين بمبلغ 2 مليون جنيه لشخص يدعى "هاني الغنام"، يعمل في استيراد الملابس الجاهزة "ليبي الجنسية"، الذي يطالبه بسداد المبلغ، مما دفع الأول لاختلاق الواقعة والزج باسم التاجر الليبي، واتهامه بقصد ابتزازه للتنازل عن المبلغ.وأمام العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أكد مدير المخازن أن صاحب المحل اتفق معه وحارس المحل "الملثم" الذي استعان بـ3 آخرين لارتكاب الواقعة.حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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