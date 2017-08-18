بعد إنقاذه.. مُسن حاول الانتحار من أعلى كوبري الجامعة: "محتاج فلوس"

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الجمعة، من إنقاذ عاطل أقدم على الانتحار، وألقى نفسه من أعلى كوبري الجامعة.

وكشفت تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أن عاطلاً يدعى عادل علي 58 سنة، مقيم بسوهاج، ولا يحمل إثبات شخصية، حاول الانتحار؛ بسبب معاناته من حالة نفسية لمروره بأزمة مالية قائلاً: "محتاج فلوس".

ونُقل إلى مستشفى أم المصريين، وتبين إصابته بكدمة بالركبة اليمنى، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.