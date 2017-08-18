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إخماد حريق بشقة رئيس اتحاد الكرة بدولة تشاد في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بشقة رئيس اتحاد الكرة بدولة تشاد في أكتوبر

02:21 م الجمعة 18 أغسطس 2017

إخماد حريق بشقة رئيس اتحاد الكرة بدولة تشاد في أكتوبر

ارشيفيه

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع بشقة رئيس اتحاد الكرة بدولة تشاد بأكتوبر.

معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية في الجيزة، أشارت إلى نشوب الحريق بشقة "دوبلكس"، نتج عنه احتراق محتويات غرفة المعيشة بالطابق العلوي، دون وقوع إصابات.

ورجحت مالكة العقار سبب الحريق ماس كهربائي من جهاز التكييف بغرفة المعيشة، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة بالتنسيق مع رجال الإطفاء بقطاع أكتوبر بقيادة العميد إبراهيم حافظ.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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