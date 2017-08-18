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سقوط عصابة لخطف حقائب السيدات بالدرب الأحمر

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مصراوي Masrawy

سقوط عصابة لخطف حقائب السيدات بالدرب الأحمر

02:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017

سقوط عصابة لخطف حقائب السيدات بالدرب الأحمر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها أن كل من "محمد.ي"، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، و"محمد.س"، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة السلاسل الذهبية من السيدات بالطريق العام بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما وتم ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة الأول".

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب 3 بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "محمد.ج"، 57 سنة، صاحب محل فضه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

حُرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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