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محافظ مطروح: زيادة توسعات الغابة الشجرية 650 فدانا

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محافظ مطروح: زيادة توسعات الغابة الشجرية 650 فدانا محافظ مطروح: زيادة توسعات الغابة الشجرية 650 فدانا

التحرير

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كتب - محمد العمدة

عقد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعا بديوان المحافظة؛ لمناقشة توسعات الغابة الشجرية بالكيلو 9.

أكد "أبو زيد" زيادة المساحة المزروعة للغابة الشجرية كمرحلة أولى 650 فدانا لاستيعاب مياه معالجة الصرف الصحي، وتخفيف الضغط عن محطة المعالجة، وضمان عدم وصول مياه الصرف إلى التجمعات المجاورة. 

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وأوضح المحافظ أنه سيتم حل مشكلة نقل مياه الصرف للغابة الشجرية عن طريق تركيب محول كهرباء بدلا من تشغيل الطلمبات بالسولار؛ لنقل المياه بشكل منتظم.

ووجه المحافظ الشكر للعاملين بمحطة الصرف الصحي بالكيلو 9، وقرر صرف مكافأة إجاده لهم؛ لجهودهم طوال فصل الصيف والعمل طوال الــ 24 ساعة.

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التحرير

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