أحد مصابي حادث العين السخنة: السواق نام أثناء القيادة (فيديو)

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كشف أحد مصابي حادث طريق العين السخنة وكان يستقل الأتوبيس الذي تسبب في الحادث، عن مفاجأة، قائلًا:"سائق الأتوبيس الصغير استغرق في النوم أثناء القيادة".

وأضاف أحد المصابين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف": "كنا ماشيين في طريقنا والسواق بتاعنا كان معه كوبايه شاي شربها ونام وطلع فوق الرصيف وقلب الأتوبيس".

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يذكر أن حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "القطامية – العين السخنة" قد أسفر عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 60 آخرين، وتم توجيه 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين والوفيات.