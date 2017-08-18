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حزب التجمع: «رفعت السعيد» وطني مخلص خاض الكثير من المعارك 

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حزب التجمع: «رفعت السعيد» وطني مخلص خاض الكثير من المعارك  حزب التجمع: «رفعت السعيد» وطني مخلص خاض الكثير من المعارك 

التحرير

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نعى حزب التجمع، للشعب المصري والأمة العربية الراحل الدكتور رفعت السعيد، الذي احتل مكانة سامية في ذاكرة اليسار والحركة الوطنية المصرية.

وأكد الحزب، في بيانه، أنه قبل أن يكون الراحل أحد أهم رموز اليسار المصري ومؤسسي حزب التجمع الوطني، فقد كان مصريًا وطنيًا مخلصًا، خاض منذ صباه كل معارك شعبنا المصري ضد الاستبداد والتخلف والفساد والظلم الاجتماعي والتمييز بين المصريين باسم الدين.

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وأوضح الحزب، أن الدكتور رفعت عاش في السجون والمعتقالات من أجل الحرية والعدالة ولم يضعف أو يستنكر، ونقول لروحه "نحن زملائك وتلاميذك وأصدقائك نفتقدك مكافحًا صبورًا ،جريئًا، شجاعًا، متفائلاً".

وتابع، "كما وحدتنا وأنت بيننا فإن وحدتنا الحزبية ستبقى أقوى وأصلب من أجل وطنًا لكل المصريين بدون تميز ديني أو طائفي، وسنبقى مخلصين لأفكارك ضد الإرهاب الأسود وأعداء الحرية والحياة وسنواصل موحدين الفكر والهدف ضد الظلاميين مدافعين عن الكرامة الإنسانية ونزرع العدالة محطمين الاستغلال والكراهية ونكون دعاة الاستنارة والمساوة وسيبقى حزبك وتلاميذك على العهد معك".

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