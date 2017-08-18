ميناء نويبع يستعد لمغادرة 976 حاجا إلى الأراضي المقدسة

جنوب سيناء - داليا منير:

يستعد ميناء نويبع، اليوم الجمعة، لاستقبال 446 راكبًا على متن العبارة "سينا"، كما يشهد مغادرة 917 راكبًا منهم 976 حاجًا متجهين للأراضي السعودية.

واستقبل الميناء باﻷمس 206 ركاب على متن العبارة "سينا" ومغادرتها وعلى متنها 580 راكبًا منهم 556 حاجًا.

وأشار ملاك يوسف المتحدث اﻹعلامي باسم هيئة موانئ البحر اﻷحمر، أن ميناء نويبع شهد توديع 4871 حاجًا على متن عبارتين هما "برنسيسة" و"سينا".