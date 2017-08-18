مسيرة لأهالي في جزيرة الوراق للإفراج عن المقبوض عليهم (صور)

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- أحمد طرانة:

خرج بعض أهالي جزيرة الوراق، في مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بينهم وبين قوات الشرطة، خلال عملية تنفيذ قرار إزالة للمنازل المخالفة المبنية على أرض أملاك الدولة.

وجابت المسيرة التي ضمت "نساء وشباب ورجال" في أنحاء الجزيرة بعدما تجمعوا أمام المسجد بوسط الجزيرة.

وردد الأهالي هتافات "بالروح بالدم نفديكي ياجزيرة..مش هنسيبها"، "مش هنبيع.. واحد اتنين أهل الجزيرة فين"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "مش للبيع.. ومش ماشيين".

وكانت جزيرة الوراق شهدت في يوليو الماضي، اشتباكات بين قوات الشرطة المكلفة بإزالة التعديات على أراضي الدولة وبين بعض أهالي الجزيرة الذين رفضوا إخلاء بيوتهم واعترضوا على قرار التنفيذ، ما أدى إلى وفاة شاب في صفوف الأهالي، وإصابة العشرات من قوات الشرطة والأهالي.