أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مسيرة لأهالي في جزيرة الوراق للإفراج عن المقبوض عليهم (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسيرة لأهالي في جزيرة الوراق للإفراج عن المقبوض عليهم (صور)

02:19 م الجمعة 18 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    6f555b61fe.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_8_18_14_18_48_331.jpg

  • عرض 4 صورة

    7698a3b312.jpg

  • عرض 4 صورة

    9befe889de.jpg

إعادة الألبوم

في حادث

الألبوم التالى

في حادث "قطاري الإسكندرية".. "عبدالله" مفقود عقب وفاة 6 من أسرته بالشرقية

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- أحمد طرانة:

خرج بعض أهالي جزيرة الوراق، في مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بينهم وبين قوات الشرطة، خلال عملية تنفيذ قرار إزالة للمنازل المخالفة المبنية على أرض أملاك الدولة.

وجابت المسيرة التي ضمت "نساء وشباب ورجال" في أنحاء الجزيرة بعدما تجمعوا أمام المسجد بوسط الجزيرة.

وردد الأهالي هتافات "بالروح بالدم نفديكي ياجزيرة..مش هنسيبها"، "مش هنبيع.. واحد اتنين أهل الجزيرة فين"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "مش للبيع.. ومش ماشيين".

وكانت جزيرة الوراق شهدت في يوليو الماضي، اشتباكات بين قوات الشرطة المكلفة بإزالة التعديات على أراضي الدولة وبين بعض أهالي الجزيرة الذين رفضوا إخلاء بيوتهم واعترضوا على قرار التنفيذ، ما أدى إلى وفاة شاب في صفوف الأهالي، وإصابة العشرات من قوات الشرطة والأهالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحفظ على سائق أتوبيس العمال في حادث طريق "السخنة - القطامية"

    أخبار

  • الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

    أخبار

  • "محلب" يتحدث عن "قصة نجاح" المنيا في استرداد أراضي الدولة

    أخبار

  • " زراعة دمياط": الرقعة الزراعية خط أحمر.. ونسعى لتعزيز دور الجمعيات

    أخبار

إعلان

4e98009f7c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة