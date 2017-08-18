بالصور.. "طب أطفال المنيا" ينظم المؤتمر السادس للارتقاء بالمنظومة الصحية

المنيا ــ ريمون الراوي :

نظم قسم الأطفال بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، المؤتمر السنوي السادس؛ للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة من القسم لأطفال محافظة المنيا، وتنمية الوعي الطبي لأطباء الأطفال بالمحافظة، وعرض كل ماهو جديد في مجال طب الأطفال.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور، وحسني عبدالغني عميد كلية الطب بجامعة المنيا، والدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير تامر عبدالله رئيس قسم طب الأطفال، وأعضاء هيئة تدريس بالكلية وأطباء من مختلف الجامعات المصرية والطلاب.

وقال الدكتور أبو بكر محي الدين، إن مهمة الجامعة هي خدمة المجتمع إلى جانب دورها الأساسي في العملية التعليمية والبحث العلمي، وأن قسم الأطفال بكلية الطب أحد أقسام الكلية الذي يؤدي دوره في تقديم خدمة طبية مميزة لأطفال المحافظة، مشيدًا بأطباء كلية الطب بالجامعة وحصول الكلية على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية في النشر العلمي.

وأضاف الدكتور سمير تامر، أن المؤتمر يتطرق إلى كل ما هو جديد في طب الأطفال وسيشمل محاوره التحديات وسبل الابتكار والتطوير، والاستفادة من الأبحاث التي قام بها القسم في تطوير الخدمة العلاجية للمرضى، بالإضافة لتفعيل البرامج التدريبية وورش العمل لتحسين مستوى الآداء للأطباء، كما يتناول المحور الرابع معايير الجودة والسعى للحصول على الجودة على المستوى الطبي والتعليمي.

وفي نهاية المؤتمر تم إهداء الدروع للدكتور أبو بكر محي الدين والدكتور حسني عبدالغني، والدكتور مجدي مصطفى.