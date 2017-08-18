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طالبان يمثلان المنيا في أسبوع شباب الجامعات في المنوفية

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مصراوي Masrawy

طالبان يمثلان المنيا في أسبوع شباب الجامعات في المنوفية

02:16 م الجمعة 18 أغسطس 2017

طالبان يمثلان المنيا في أسبوع شباب الجامعات في المنوفية

شباب الجامعات

المنيا ــ ريمون الراوي:يشارك "عبدالله محمد" و"هند رجب" الطالبان المثاليان لهذا العام بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، في أسبوع شباب الجامعات الـ11، المقرر إقامته هذا العام في جامعة المنوفية سبتمبر المقبل تحت شعار "شبابنا.. مستقبلنا".ويشرف على الطالبين الدكتور هاني العربي، مسؤول التواصل الطلابي بالجامعة، والدكتور بليغ حمدي مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

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مصراوي Masrawy

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