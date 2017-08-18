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حقيقة تأثير كسوف الشمس على جسم الإنسان

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مصراوي Masrawy

حقيقة تأثير كسوف الشمس على جسم الإنسان

02:10 م الجمعة 18 أغسطس 2017

حقيقة تأثير كسوف الشمس على جسم الإنسان

حقيقة تأثير كسوف الشمس على جسم الإنسان

 كتب - مصراوي

كشف خبراء أن كسوف الشمس ليس له تأثير خطير على الصحة الجسدية للشخص، ولكنه قد يؤثر على الحالة النفسية والعاطفية، ويسبب شعورا بالقلق اللاوعي.

وسيحدث كسوف كلي للشمس في 14 ولاية أمريكية في 21 أغسطس، وذلك لأول مرة منذ 99 عامًا، وستغطي هذه الظاهرة الطبيعية الجزء القاري الغربي للبلاد إلى الساحل الشرقي. ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن معظم المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة ستغرق في الظلام الدامس. وستصل في واشنطن ذروة الكسوف الساعة 14.43، وسيكون حوالي خمس الشمس مرئية فقط، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يقول الطبيب النفسي فلاديمير فينزيلبرج، الأستاذ في معهد موسكو للتحليل النفسي، أن كسوف الشمس يثير قلقًا ليس فقط لدى الإنسان ولكن لدى الحيوان أيضاً.

ويضيف الخبير أن "انعدام أشعة الشمس يسبب قلقا لدى جميع الكائنات الحية". فتبدأ الحيوانات بالقلق: ويلاحظ أن الحشرات الصغيرة تتوقف عن الحركة، والحشرات الكبيرة تلجأ إلى المأوى".

وأوضح رئيس لجنة علم البيولوجيا الزمني والطب الداخلي "رامن" الأستاذ سيمين رابوبورت، أن الكسوف لا يدوم طويلًا، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يؤثر على جسم الإنسان.

وقال سيمين "التغييرات في جسم أي كائن حي — هي عملية طويلة وتدوم لفترة قصيرة، وزمن كسوف الشمس، غير كافي ليحدث تأثيرًا على هذه العملية".

وأشار أن الحالة النفسية للشخص يمكن أن تتأثر بهذه الظاهرة بقدر ما يؤمن بها الشخص نفسه.

وقالت خبيرة الجامعة الوطنية للصحة إيكاترينا إيفانوفا "أما بالنسبة للكسوف — لا يهم قمري أو شمسي — لا يوجد خلاله انبعاثات كهرومغناطيسية، فالبتالي لا يمكن أن يتأثر بها جسم الإنسان فالذي يمكنه أن يتأثر هو الحالة النفسية والعاطفية للشخص".

 

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مصراوي Masrawy

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