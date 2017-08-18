خدعوك فقالوا ...أسماك القرش تأكل لحوم البشر 01:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017

خدعوك فقالوا ..القرش يأكل لحوم الأنسان

كتيت-نرمين الجلاد:في خبر صادم للبعض كشف خبير بأسماك القرش أن فكرة التهامها للإنسان فكرة خاطئة تماما، وأن ما يقرب من 95 بالمئة من أسماك القرش لم تعض إنسانا طول حياتها. ولا تسعى لالتهامه إذا تصادف وواجهته، حسب ما جاء في موقع"سكاى نيوز".قال" جورج بورغيس"، مدير برنامج ولاية فلوريدا لأبحاث القرش، أن أكبر الخرافات المتعلقة بأسماك القرش، أنها تأكل لحوم الإنسان، وأضاف أن الإنسان يكون بحجم مناسب للقرش داخل المياه، ما قد يجعلها تظن أنه فريسة مناسبة.وأشار "عندما نرتدي ملابس السباحة السوداء، نشبه كثيرا حيوانات سبع البحر، التي تعتبر فريسة رئيسية لأسماك القرش،وأن الإنسان ليس جزءا من البيئة البحرية والسلسلة الغذائية الطبيعية للمخلوقات المائية، لذلك لا تسعى الحيوانات البحرية إلى التهامه".

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