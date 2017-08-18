بالصور- "حطام على الطريق".. أخر ما تبقى من حادث أتوبيسي طريق السخنة

كتب- أحمد أبو النجا:

حصل "مصراوي"، على صور من موقع حادث تصادم أتوبيسين بطريق القطامية السخنة، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وكشف مصدر أمني بمباحث المرور، أن سبب الحادث هو انفجار إطار أتوبيس واصطدامه بالنيوجيرسي الخاص بالطريق، وانقلابه ثم اصطدام أتوبيس آخر به.

وارتفع عدد المصابين في حادث تصادم أتوبيس سياحي، بأخر لنقل العمال بطريق السخنة - القطامية، إلى 57 مصاباً نقلتهم إسعاف السويس صباح اليوم الجمعة لمستشفيات المحافظة، بينما لقى 5 ركاب من الاتوبيسين مصرعهم، وفقا للبيانات الأولية للحادث.

كان اللواء محمد جاد، تلقى إخطارا صباح اليوم يفيد بتصادم اتوبيسين، الأول سياحي يحمل لوحات رقم " 328 ق.م .ج "، قادم من شبرا الخيمة يستقله عدد من المصطافين، بينما كان يستقل الأتوبيس الثاني رقم "654 ج . ا .ر" عمال بأحد شركات السخنة.

وكشفت المعاينة التي أجرها ضباط ادارة تأمين الطرق للطريق والاتوبيسين، أن الاتوبيس السياحي أصطدم من الخلف بأتوبيس العمال، نتيجة لسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بينهما، وذلك قبل بوابة الرسوم.

وأوضح مصدر طبي، أن مستشفى السويس العام استقبلت عدد 37 مصاب، توفي 2 منهما خلال نقلهما، بينما توفي 3 أخرين بموقع الحادث، واستقبلت مستشفى التأمين الصحي 14 مصاب اغلبهم أطفال كانوا يستقلون الاتوبيس السياحي.

كما تم نقل 5 مصابين لمستشفى السويس العسكري، ونقل 6 عمال مصابين لمستشفى البنك الأهلي بالقاهرة. وفى السياق أعلن الدكتور محمد سعد غزال وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، وأمر باستدعاء جميع الأطباء بأقسام الجراحة والباطنة والعظام، وإلغاء الراحات لاستقبال المرضى وعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.