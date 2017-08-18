من الإسكندرية للعجوزة.. ضبط حارس فيلا وزوجته سرقا نصف مليون جنيه

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالعجوزة، اليوم الجمعة، القبض على حارس فيلا وزوجته استوليا على نصف مليون جنيه، ومشغولات ذهبية من فيلا أحد الأشخاص بالإسكندرية، وذلك أثناء عرضهم المصوغات للبيع بثمن بخس.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن كلا من: "خالد م."، 34 سنة، حارس فيلا، وزوجته "كفاية ن."، 30 سنة، قما بعرض كمية من المشغولات الذهبية من متحصلات سرقة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع دخلهما.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد إيهاب شلبي، رئيس قطاع شمال الجيزة، والعميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، من ضبط المتهمين وبحوزتهما 240 ألف جنيه، 44 خاتما كبيرا، 7 أساور مختلفة الأشكال، 3 سلاسل بدلاية، 6 انسيال، خلخال، عقد، 2 قرط، بروش، 6 جنيهات ذهب، و4 هواتف محمولة.

تحريات المقدم أحمد الوليلي، وكيل فرق مباحث وسط الجيزة، أشارت إلى أن الزوجين تحصلا على المضبوطات من سرقة فيلا بمنطقة العجمي، والتي كان يعمل الزوج حارسا بها، حيث تمكن من كسر بابها، وسرقة الخزينة مستعينا بشقيقه، واستوليا على 430 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية المضبوطة.

تحريات الرائد محمد مجدي، معاون مباحث قسم العجوزة، توصلت إلى أن حارس الفيلا منح شقيقه مبلغ 130 ألف جنيه، وأنفق 60 ألف جنيه لسداد ديونه، وتم إرسالهما إلى قسم شرطة الدخيلة.

حُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.