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ضبط 5 أشخاص اختطفوا عاطلًا اتهموه بسرقة "توك توك" بحدائق الزيتون

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص اختطفوا عاطلًا اتهموه بسرقة "توك توك" بحدائق الزيتون

02:09 م الجمعة 18 أغسطس 2017

المتهمين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط قسم شرطة الزيتون، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أشخاص اختطفوا عاطل لاعتقادهم بقيامة بسرقة "توك توك "ملك أحدهم بمنطقة حدائق الزيتون.

تعود أحداث الواقعة، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث القسم بشارع خليفة زهران بعزبة المبيض، فاستغاث بهم أحد الأشخاص يستقل "توك توك" بصحبة آخرين، فتم استيقاف التوك توك على الفور وضبط مُستقليه.

وبالفحص نبين أن مُستقلي التوك توك هم كل من "سيد.محمد"، 19سنة، سائق، و"محمود.م"، 22 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "، و"عمرو.ش"، 21 سنة، عاطل، و"محمد.ر"، 20 سنة، عاطل، و"حسن.م"، 24 سنة، عامل بفندق، و"كريم.ع"، 29 سنة، سائق، وبصحبتهم "كرم.أ"، 18 سنة، عاطل، مصاب بجروح قطعية بالذراع الأيمن وآخر سطحي بمؤخرة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم ،وبسؤاله قرر بقيام المتهمين باختطافه والتعدي عليه وإحداث ما به من إصابات.

وبمواجهتهم بأقوال المجني عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لاعتقاده بقيام المجني عليه بسرقة دراجة بخارية "توك توك" ملكه من المنطقة سكنهما منذ حوالي 5 أيام، فخطط لاختطافه لإجباره على إعادتها، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه حيث قاموا باستدراجه من منطقة سكنه.

وأجبر المتهمين المجني عليه، على استقلال التوك توك المضبوط بحوزتهم "ملك وقيادة السادس" وتعدوا عليه بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزة المتهم الثاني، وإحداث ما به من إصابات، وأضاف بأنهم كانوا في طريقهم لاحتجازه داخل جراج ملكه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها، وبسؤال المجني عليه نفى ارتكابه واقعة السرقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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