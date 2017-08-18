مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق مطروح الساحلي 01:57 م الجمعة 18 أغسطس 2017

انقلاب سيارة

مطروح - (أ.ش.أ):لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 20 على طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي.وكان اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارًا من مستشفى مطروح العام، بوصول جثة محمد عبد الغفار طه، 60 عامًا، مقيم بالقليوبية، و3 مصابين هم، صفية فتوح عبد الغفار، 52 سنة، وندا محمد عبدالغفار، 53 سنة، وأروة محمد عبد الغفار، 12 سنة.وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.نقلت الإسعاف الجثمان والمصابين إلى المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح.

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