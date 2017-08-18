​البعثة الطبية للحج: حالة وفاة واحدة وعلاج 2938 حاج مصري حتى الآن

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 2938 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الجمعة، مؤكدة أنه تم الكشف على الحالات وصرف العلاج اللازم لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال 2097 حالة مرضية بمكة المكرمة، و841 حالة في المدينة المنورة بينما دخلت 10 حالات إلى المستشفيات السعودية فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 7 حالات تتلقى العلاج اللازم.

وأوضح أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ3 حالات بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن.

ولفت إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، مشيرًا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معدية أو غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأكد أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن.