الفريق مميش: أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس لأول مرة إلى إسبانيا

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن قناة السويس شهدت اليوم الجمعة، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم "MOSCOW MAERSK" في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة، ضمن رحلتها البحرية الأولى قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى إسبانيا بحمولة 221 ألف طن.

وأمر الفريق مميش، بتوفير جميع الظروف والسبل لتحقيق العبور الآمن لهذه السفينة العملاقة، فقامت مراقبة الملاحة بالهيئة بوضعها على رأس القافلة القادمة من الجنوب، وتعيين عددًا من المرشدين الأكفاء لإرشادها مع وجود المساعدات الملاحية الكافية.

وأضاف الفريق مميش، أن قناة السويس واصلت تحطيم الأرقام القياسية بعبور هذه السفينة بحمولة 216.7 ألف طن والتي تستطيع نقل 21000 حاوية، مشيرًا إلى أن التسارع في بناء سفن الحاويات العملاقة يعبر عن التنافس القوي بين شركات الملاحة العالمية في احتلال التصنيف الأعلى لهذه الفئة التي تمثل أكثر الأنواع انتشارًا على مستوى العالم.

ويبلغ طول السفينة 399 مترًا وعرضها 58.6 مترًا وتعبر القناة اليوم بغاطس 40 قدمًا وعلى متنها 15540 حاوية.

وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور 48 سفينة من الجانبين بحمولة قياسية بلغت 3.1 ملايين طن حيث بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 25 سفينة، على رأسها "MOSCOW MAERSK" بينما بلغ عدد السفن القادمة من الشمال 23 سفينة، وعلى رأسها سفينة الحاويات المالطية العملاقة AL NEFUD بحمولة 188000 طن قادمة من المغرب إلى جبل علي في الإمارات.

وفي ختام تصريحاته، أضاف الفريق مميش، أن عبور هذه السفينة العملاقة لقناة السويس في أول رحلة بحرية لها رسالة تعكس قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مُعتبرًا مشروع قناة السويس الجديدة خطوة استباقية صحيحة مكنت القناة من مواكبة التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا صناعة السفن حيث تتنافس الشركات العالمية على بناء السفن العملاقة للاستفادة من اقتصاديات الحجم.