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الرئيس الألماني: الإرهاب لن يدمر مجتمعنا المنفتح

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: الإرهاب لن يدمر مجتمعنا المنفتح

01:47 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الرئيس الألماني: الإرهاب لن يدمر مجتمعنا المنفتح

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):
أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بقوة هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس.

وكتب شتاينماير في خطاب تعزية لملك إسبانيا فيليب السادس نُشر اليوم الجمعة في برلين: "كأوروبيين وأصدقاء لإسبانيا نشعر بأننا جميعا مصابون، لكن الإرهاب لن يقدر على تدمير مجتمعنا المنفتح".

وذكر شتاينماير أن الهجوم الإرهابي الغادر والوحشي في برشلونة وتوابعه في كامبريلس "يظهر مرة أخرى الازدراء التام للإنسانية والخواء الروحي للإرهاب".

يذكر أن 13 شخصا قُتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، من بينهم 13 ألمانيا، في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

برلين - (د ب أ):
أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقوة هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس.

وكتب شتاينماير في خطاب تعزية لملك إسبانيا فيليب السادس نُشر اليوم الجمعة في برلين: "كأوروبيين وأصدقاء لإسبانيا نشعر بأننا جميعا مصابون، لكن الإرهاب لن يقدر على تدمير مجتمعنا المنفتح".

وذكر شتاينماير أن الهجوم الإرهابي الغادر والوحشي في برشلونة وتوابعه في كامبريلس "يظهر مرة أخرى الازدراء التام للإنسانية والخواء الروحي للإرهاب".

يذكر أن 13 شخصا قُتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، من بينهم 13 ألمانيا، في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

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