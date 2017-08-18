ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة مركز تجميل غير مرخص بالزيتون 01:38 م الجمعة 18 أغسطس 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الجمعة، سيدة انتحلت صفة طبيبة وبصحبتها 3 عمال داخل مركز تجميل غير مرخص بمنطقة الزيتون.تلقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، بلاغًا يفيد بقيام "نشوى.أ"، 43 سنة، مديرة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة الزيتون، بإدارة المركز بدون ترخيص وبدون تصريح من وزارة الصحة، إضافة إلى انتحالها صفة طبيب واستخدامها لأجهزة ليزر غير مصرح باستخدامها.وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافها بمأمورية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وأطباء العلاج الحر، أسفرت عن ضبطها وبصحبتها كل من "محمد.ع"، 30 سنة، عامل، و"شهاب.أ"، 20 سنة، عامل بالمركز، و"وائل.ع"، 22 سنة، عامل بالمركز، وعُثر داخل المركز على أدوية مُعبأة في 3 كراتين عبارة عن "حقن كرياتين، وفلر، ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، و 3 أجهزة ليزر، وجميعها غير مسجلة بوزارة الصحة، وطبنجة صوت.وبمواجهتها اعترفت بإدارتها المركز بدون ترخيص وانتحالها صفة طبيب واستخدامها لأجهزة ليزر غير مصرح باستخدامها وبدون تصريح من وزارة الصحة لتحقيق أرباح غير مشروعة، والطبنجة الصوت خاصة بمالك المركز، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم.حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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